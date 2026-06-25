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    La Résistance islamique : nous surveillons les violations de l’ennemi israélien

      Rédaction du site

      La Résistance islamique a annoncé mercredi soir dans un communiqué : « Pour la deuxième fois en moins de 48 heures, l’armée de l’ennemi israélien a délibérément ciblé des citoyens libanais qui inspectaient leurs lieux de résidence à Doha Kfar Remen, sous prétexte qu’ils constituaient une menace pour ses forces d’occupation. »

      La Résistance a poursuivi : « L’agression perfide, menée à 16h30 par une frappe de missiles provenant d’un drone ennemi, a entraîné le martyre de deux citoyens civils qui avaient été directement ciblés. »

      Elle a également affirmé que « ce qu’a commis l’ennemi constitue une violation flagrante du cessez-le-feu auquel elle s’est engagée jusqu’à présent, et qu’elle surveille et recense ces violations. »

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