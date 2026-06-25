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Reuters, citant un responsable du Département d’État américain : « Israël » s’est retiré d’une partie d’une zone tampon qu’il avait établie au Sud-Liban
25-06-2026 12:10 PM
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Radiodiffuseur public, citant un responsable de la sécurité sioniste : L’armée israélienne ne s’est pas retirée du Sud-Liban et n’a pas encore pris de décision à ce sujet.
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Médias israéliens: Il n’y a aucune confirmation israélienne jusqu’à présent concernant un retrait de certaines positions au Sud-Liban.
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Reuters, citant un responsable du Département d’État américain : « Israël » s’est retiré d’une partie d’une zone tampon qu’il avait établie au Sud-Liban
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