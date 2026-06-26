Médias israéliens: Plusieurs soldats blessés, dont certains dans un état grave, lors d’affrontements avec le Hezbollah à Beit Yahoun, au sud du Liban

Des médias israéliens ont rapporté, jeudi soir, que quatre soldats israéliens ont été blessés, certains grièvement atteints, lors d’affrontements qualifiés de violents avec des combattants du Hezbollah dans la localité de Beit Yahoun, au sud du Liban.

Ils ont ajouté que les blessures ont été enregistrées dans les rangs des éléments de la brigade « 769 », faisant état de l’atterrissage d’un hélicoptère militaire à l’hôpital Rambam dans la ville de Haïfa, dans le cadre des opérations d’évacuation des blessés.

Par ailleurs, l’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté que l’artillerie de l’ennemi israélien a ciblé la périphérie des localités de Braachit et Beit Yahoun avec environ 10 obus, parallèlement à des opérations de ratissage aux armes automatiques en direction de la localité de Beit Yahoun.

Plus tôt jeudi, l’armée d’occupation israélienne avait annoncé la mort d’un de ses soldats lors d’une « activité opérationnelle » au sud du Liban.

Il convient de noter que l’armée d’occupation israélienne continue de violer le cessez-le-feu, tandis que la Résistance islamique confirme que ces agressions représentent une « violation flagrante » de l’accord de cessez-le-feu, réaffirmant qu’elle surveille de près ces violations.

Source : Médias