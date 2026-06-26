Cheikh Qassem : « Israël » doit quitter notre terre, humilié et vaincu… Non à la normalisation ou à l’annulation de l’état d’hostilité envers lui

Le Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a souligné la nécessité de tirer profit de la dynamique de l’accord entre l’Iran et les USA comme un soutien fondamental à la souveraineté du Liban.

En conclusion de la procession d’Achoura dans la banlieue sud de Beyrouth, le numéro un du Hezbollah a déclaré : « Il y a cinq fondements auxquels nous croyons et que nous appelons de nos vœux. Le premier est qu’Israël n’a d’autre choix que le retrait total de chaque pouce de notre terre libanaise, et l’arrêt de l’agression par les airs, la mer, la terre et sous toutes ses formes. »

Et d’ajouter: « L’agression israélienne a échoué à réaliser ses objectifs expansionnistes, et c’est un point de départ essentiel sur lequel nous devons bâtir. »

« Israël » doit partir humilié et vaincu

Cheikh Qassem a affirmé qu’« “Israël” doit partir sans condition, et tout engagement portant atteinte à la souveraineté du Liban ne passera pas ; personne n’a le droit de signer quoi que ce soit ni d’accepter quoi que ce soit. »

Il a indiqué que « toutes les solutions ont pour plafond la souveraineté complète et l’indépendance totale du Liban. Pas de normalisation, pas d’annulation de l’état d’hostilité, pas d’acquis pour Israël, et aucune présence partielle sur la terre libanaise. “Israël” doit sortir humilié et vaincu, et c’est ce qui se produira. »

Cheikh Qassem a affirmé que « le plafond de la souveraineté peut être atteint en restant dans le cadre des résultats de l’accord du 27/11/2024, exclusivement sur la base du sud du fleuve Litani et non de tout le Sud. »

Cheikh Qassem au pouvoir : Nous vous tendons la main… et nous sommes avec vous si vous marchez sur la voie de la souveraineté

« La Résistance se maintient par son existence, sa présence, ses décisions et ses capacités. Elle est désormais le pilier de l’indépendance du Liban et de sa libération, et elle le restera. La Résistance, c’est ce peuple, c’est cette terre, c’est l’histoire, le présent et l’avenir », a-t-il expliqué.

Et de renchérir: « Le pouvoir libanais ne peut pas se montrer hostile et s’opposer à plus de la moitié du peuple libanais tout en continuant à fonctionner normalement. Le pays repose sur ses composantes et non sur ses postes. Les responsables sont les dépositaires de la préservation du pays ; ils en tireront la fierté s’ils réussissent, et le peuple leur demandera des comptes s’ils échouent. »

Il a poursuivi : « Le pouvoir politique doit revoir sa démarche sur deux points : le premier est de rassembler les voix, d’unifier les rangs et la position politique face à l’ennemi israélien ; le second est de cesser d’exécuter les diktats de la tutelle et de l’ennemi, et de prendre des décisions qui servent les intérêts des USA ou d’Israël. »

Il a enchaîné : « Nous sommes prêts et nous tendons la main. Saisissez l’opportunité, la Résistance est forte et nous sommes avec vous si vous marchez sur la voie de la souveraineté du Liban. »

Cheikh Qassem a en outre insisté sur la nécessité de « mobiliser les énergies pour bâtir l’État, redresser la situation économique, régler la question des fonds des déposants, lancer la reconstruction, combler la fracture sociale et entreprendre tout ce qui est de nature à traiter les dossiers dont nous avons besoin au Liban. Dans la phase post-retrait israélien, nous étudierons ensemble la stratégie globale de sécurité nationale. »

Il a également réitéré la nécessité de « tirer profit de la dynamique de l’accord entre l’Iran et les USA comme un soutien fondamental à la souveraineté du Liban, une force exceptionnelle que Dieu Tout-Puissant nous a envoyée tel un don du ciel. »

Et de s’interroger: « Vous, au Liban, qu’avez-vous pour combattre ? Nous avons consenti à tous ces immenses sacrifices parce qu’il n’y avait pas de balance des pouvoirs ; nous en avons donc réajusté l’équilibre par les offrandes de sang. À présent, cet apport venu de l’Iran de l’honneur, nous devons l’exploiter au profit du projet d’un Liban souverain, libre et indépendant. Il est prouvé que l’Iran est la voie du salut. »

S’adressant au pouvoir, cheikh Qassem a lancé : « Cessez de suivre les directives des pays arabes et étrangers qui font pression sur vous pour vous entraîner vers la discorde et servir les intérêts d’“Israël”. Coopérez au maximum avec les pays arabes et étrangers qui aident le Liban pour sa souveraineté, et dites-leur de traduire cela en actes. »

Il a dit : « Il n’est pas acceptable que certains pays viennent dire « désarmez-vous pour que nous vous aidions », car c’est le projet d’“Israël”. Nous voulons des États qui nous soutiennent pour notre souveraineté, et non des États qui soutiennent “Israël” sous prétexte de notre souveraineté. »

Son Éminence a salué « les pays arabes et étrangers qui œuvrent à la reconstruction, au recouvrement de la souveraineté, au renforcement de l’armée libanaise, à l’expulsion d’Israël et à la création d’un lobby puissant empêchant ‘Israël’ de réaliser ses objectifs. »

Achoura est la véritable mobilisation révolutionnaire qui change l’équation

Cheikh Qassem a estimé que « la scène d’Achoura constitue la véritable mobilisation révolutionnaire qui change l’équation et renverse le tyran. »

Il a ajouté : « Nous disons à l’Imam Hussein (as), tout comme l’ont dit ses compagnons : « Je ne t’ai pas abandonné, ô Hussein ». Et nous disons toujours, sur les lieux du Jihad, du soutien, de l’établissement du droit et de la libération de la terre et de l’homme : « Labbayka ya Hussein » (À tes ordres, ô Hussein). »

« Cette année, nous avons vu une grandiose commémoration d’Achoura et la présence des gens partout, malgré le déplacement, l’exode, la douleur, la perte et les difficultés », a-t-il rappelé.

Cheikh Qassem a considéré que « ce peuple est un peuple fier et pur, qui a puisé à l’école de l’Imam Hussein et est resté inébranlable. »

Et d’ajouter: « Louange à Dieu qui nous a accordé de vivre Achoura et d’instaurer une part de Karbala. »

Cheikh Qassem a déclaré : « Nous sommes dans l’Achoura de l’époque avec l’Imam Khomeini, l’Imam Khamenei, l’Ayatollah Sayed Mojtaba, l’Imam Moussa Sadr, Cheikh Ragheb Harb, Sayed Abbas al-Moussaoui, Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hashem Safieddine. Avec les moudjahidines, les martyrs, les blessés, les prisonniers, et avec les familles qui nous ont entourés de toutes parts pour dire : Karbala est l’arène, Karbala est le terrain, Karbala est la victoire, Karbala est l’avenir. »

Il a poursuivi : « Nous portons le dépôt des martyrs, des blessés et des prisonniers ; c’est une responsabilité qui nous incombe et nous protègerons ce pour quoi ils se sont sacrifiés. Ils étaient tous à Achoura et y sont encore, ils étaient tous sur la terre de Kerbala et y sont encore. Les jeunes moudjahidines sur le terrain, les femmes moudjahidates sur le terrain, le vieillard, l’enfant, le grand et le petit, tous sont sur le terrain de Kerbala et tous façonnent Achoura. C’est une copie conforme d’Achoura de Hussein, de Zeinab, d’Ali al-Akbar, d’Abdallah le nourrisson et de Habib ibn Mazahir ; tous étaient à Achoura, du plus petit au plus grand. »

Et de renchérir: « Aujourd’hui, Achoura se répète. Toute la famille, toute la société, mon seigneur Hussein, se sont présentés au Sud : à Bint Jbeil, Khiam, Al-Bayadah, Ali Al-Taher, et chaque endroit est un Sud. »

« Ils se sont présentés dans la Bekaa, au Mont-Liban, à Beyrouth, dans la banlieue et au Nord. Tout le Liban s’est ainsi transformé en un Sud, et les nôtres en flambeaux de Kerbala. Aujourd’hui, nous sommes passés du « Ah ! Si seulement nous avions été avec vous » à « Nous sommes avec vous et vous êtes avec nous ». »

Cheikh Qassem a indiqué que « nous ne sommes plus devant la Kerbala de l’histoire, nous sommes devant une Kerbala connectée de l’histoire au présent, à l’avenir, jusqu’à l’Imam Mahdi. Cela signifie que la lumière commence à se propager et que la libération approche. »

Il a dit : « Kerbala est toute la vie, toute la pureté, la foi et le sacrifice. Loin de nous l’humiliation ! »

Il a poursuivi en disant : « Des voix timides se sont élevées de loin pour nous reprocher d’être avec Hussein, mais le sang des martyrs a explosé pour vaincre les tyrans — les USA et l’ennemi israélien — et dire à ces derniers, à travers les ondes, que les Husseinites sont les vainqueurs et que les traînards sont les perdants. »

Et d’ajouter: « Nous avons fait face à une guerre d’anéantissement visant l’existence du Hezbollah, de son milieu, de son peuple et des citoyens qui lui sont liés. »

« Au Liban, le secrétaire d’État américain, M. Rubio, dit qu’“Israël” est présent au Liban parce que le Hezbollah le cible avec des missiles. Non, “Israël” est présent au Liban car il veut l’engloutir et l’occuper, en vue du “Grand Israël”. La Résistance n’est née qu’en raison de l’agression israélo-américaine et de l’occupation », a-t-il souligné.

Et de réitérer: « Cette agression par terre, mer et air a visé les civils, les arbres, les pierres et la vie sous toutes ses formes, avec toutes sortes d’armes, en s’appuyant sur des pays et des agents, et par des plans de discorde avec l’armée, le dogme et la communauté, ainsi que par la criminalisation politique, le blocus financier et les plans visant à frapper les institutions éducatives, scolaires, sociales et culturelles. »

Le protocole d’accord : une défaite pour les USA et « Israël »

Cheikh Qassem a réaffirmé : « Nous avons fait face à une grande guerre et à un danger immense qu’ils ont voulus pour effacer notre existence. Mais grâce à Dieu, par la posture husseinite de tout notre peuple fier et cher, nous avons pu stopper cette agression et réaliser un exploit grandiose. Nous le proclamons haut et fort : nous avons brisé le projet israélo-américain et nous sommes entrés dans une phase nouvelle. »

Il a fait remarquer que « l’agression contre le Liban est survenue en parallèle avec l’agression contre la République islamique d’Iran. Les USA et Israël voulaient également rayer l’Iran de la carte en changeant le régime et en prenant le contrôle du pays et de ses ressources. »

« Ils l’ont proclamé, l’ont planifié et ont cru qu’ils y parviendraient. Les USA ont incité le monde à se ranger à ses côtés, a utilisé plusieurs pays de la région du Golfe et a œuvré à entraîner les pays européens et mondiaux. Le responsable de l’OTAN a lui-même déclaré que cinq mille avions avaient décollé d’Europe pour soutenir les USA dans son agression contre l’Iran. »

Il a ajouté : « L’Iran a tenu bon, présentant l’Imam Khamenei comme symbole, étendard, lumière, guide, révolution et mobilisation avec les dirigeants, le peuple, les civils et au prix de sacrifices immenses. L’Iran a su résister, tenir bon et aboutir au protocole d’accord qui est une proclamation officielle de la défaite des États-Unis et d’Israël. Aujourd’hui, l’Iran façonne l’avenir, non seulement pour lui-même mais pour la région, et nous avons, ensemble, brisé le projet. »

Et de poursuivre: « Ils voulaient que nous soyons isolés et divisés, mais nous avons agi en tant qu’Axe, et c’est un droit naturel. »

Il a souligné que « les USA, qui possèdent toutes les capacités du monde, ont œuvré pour entraîner tous les pays dans son projet d’agression. Dès lors, comment ne pourrions-nous pas coopérer pour notre projet juste, la libération de la terre et la noble Résistance ? »

Cheikh Qassem a remercié l’Iran en disant : « Merci à l’Iran, afin que ce remerciement pénètre les âmes malades et les terrasse par leur propre amertume. Merci à l’Iran, nous resterons à tes côtés, nous te voulons auprès de nous et nous voulons ne faire qu’un. »

« Il est apparu que la puissance de l’Iran, conjuguée à celle des résistants sur le terrain, contribue à créer l’équilibre nécessaire qui nous fait basculer dans une phase nouvelle : celle de la destruction du projet israélien en prélude à l’expulsion de l’entité israélienne de notre terre », a-t-il fait savoir.

La Palestine restera la boussole

Cheikh Qassem a par ailleurs salué le peuple de Gaza et de Palestine : « Ô vous, les honorables et dévoués, le monde vous a injustement traités, mais le sang de vos martyrs et les sacrifices de notre peuple resteront l’étendard fondamental de la liberté, de la dignité et de la libération. »

Il a ajouté : « Nous sommes avec vous. La Palestine restera, et sa libération est la boussole. Nous croyons en sa libération aux côtés de son peuple, et si Dieu le veut, l’échéance est proche. »

Il a également adressé un hommage au cher et dévoué peuple yéménite, à sa noble direction et à ses forces armées qui se sont levées quand le monde entier a abandonné la Palestine, le Liban et l’axe de la Résistance, malgré toutes leurs conditions difficiles. Il a salué le peuple irakien — autorité religieuse, Hachd al-Chaabi, direction, peuple et gouvernement — pour l’attention et l’aide dont ils les ont entourés et pour avoir été à leurs côtés.

Le secrétaire général du Hezbollah a conclu en affirmant : « Les partisans du droit triompheront, et nous resterons fidèles au slogan : Bien loin de nous est l’humiliation ! »

Source : Al-Manar