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    Vice-ministre iranien des Affaires étrangères : Le passage sécurisé par le détroit d’Ormuz n’est pas garanti via des itinéraires parallèles ou des décisions prises indépendamment des considérations de Téhéran

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      Impressionnantes marches d’Achoura dans la banlieue sud et les régions (Vidéos)

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      Ministère iranien des Affaires étrangères : Les positions contenues dans le communiqué américano-golfe d’hier sont provocatrices

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