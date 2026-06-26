Signature d’un accord-cadre entre des représentants des autorités libanaises et de l’entité israélienne

Un accord-cadre a été signé à Washington entre des représentants des gouvernements libanais et israélien après plusieurs jours de négociations. Les détails de cet accord restent flous.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré : « Le peuple libanais mérite de vivre en sécurité et en paix. »

Il a poursuivi : « Israël et le Liban sont parvenus à un accord-cadre après des pourparlers à Washington, et il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous avons franchi une étape importante vers la paix entre Israël et le Liban, mais le chemin est encore long. »

Pour sa part, l’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Moawad, a déclaré : « Au nom des présidents Aoun et Salam, nous remercions le président Trump. La signature d’aujourd’hui est un premier pas vers le rétablissement de la souveraineté du Liban. »

L’ambassadeur israélien à Washington a affirmé : « Nous voulons une véritable paix entre Israël et le Liban ».

Sous les auspices des Etats-Unis, le Liban et Israël avaient entamé mi-avril des discussions directes à Washington, les premières depuis des décennies.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que la première phase de l’accord en discussion prévoit le déploiement de forces américaines aux côtés de l’armée libanaise pour l’assister dans les opérations sur le terrain liées aux dispositifs de sécurité. La chaîne a précisé que cette étape s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme initial de mise en œuvre de l’accord, sans toutefois fournir davantage de détails concernant l’étendue des opérations des forces américaines ni leurs zones de déploiement.

Selon les mêmes sources, l’accord stipule que les forces ennemies israéliennes resteront dans la zone dite de la « Ligne jaune » jusqu’au désarmement du Hezbollah, dans le cadre d’un dispositif de sécurité provisoire. L’accord prévoit également le retrait de l’armée israélienne de deux zones pilotes ou expérimentales et leur transfert à l’armée libanaise, une mesure qualifiée de limitée, tout en accordant à la partie israélienne le pouvoir d’évaluer le succès de la phase pilote.

Source : Médias