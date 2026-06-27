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La télévision iranienne, citant une source militaire bien informée, rapporte que les explosions ont été causées par un projectile tombé près du quai de Taheroui à Sirik.
26-06-2026 23:53 PM
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