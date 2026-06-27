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    CENTCOM : Les États-Unis ont mené des frappes contre l’Iran en réponse à une attaque contre un navire commercial.

      Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a affirmé dans communiqué que « les États-Unis ont mené des frappes contre l’Iran en réponse à une attaque contre un navire commercial ».

      Le communiqué a précisé que « nos avions ont mené des frappes ciblant des sites de stockage de missiles et de drones iraniens, ainsi que des sites radar côtiers ».

      « Ces frappes ont été déclenchées après qu’un cargo a été attaqué par l’Iran au moyen d’un drone de combat », selon le texte.

      Et d’ajouter : « L’agression non provoquée de l’Iran contre la navigation commerciale constitue une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu. Le comportement dangereux de l’Iran compromet la liberté de navigation dans un contexte d’intensification des échanges commerciaux dans le détroit d’Ormuz ».

      CENTCOM a souligné que « nos forces continuent d’apporter leur soutien et leur coordination afin de garantir le passage en toute sécurité des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz » notant que « l’armée américaine maintient sa présence et sa vigilance afin de garantir le respect de tous les termes de l’accord conclu avec l’Iran ».

      Source : Médias

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