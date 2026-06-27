Général de division Rezaei : Nous ne permettrons pas aux Américains de s’ingérer dans le détroit d’Ormuz

Le conseiller militaire du Guide suprême de la Révolution islamique, le général de division Mohsen Rezaei, a affirmé que « l’Iran est propriétaire du détroit d’Ormuz » et a souligné « qu’il ne permettra pas aux États-Unis de s’immiscer dans ses affaires ».

Rezaei a déclaré que le détroit d’Ormuz « n’a absolument aucun lien avec l’administration américaine », expliquant que « sa gestion relève de la compétence de deux pays de la région, tandis que le monde entier bénéficie du trafic maritime qui y transite ».

Il a ajouté que « les questions relatives à la protection de l’environnement, à la sécurité du détroit et à la garantie de la navigation maritime imposent des charges et des coûts à l’État iranien », et a affirmé que « les parties bénéficiant du détroit devraient contribuer à supporter ces coûts ».

Sur le plan militaire, Rezaei a averti que toute « erreur » commise par les ennemis conduirait à une confrontation sans précédent, soulignant que « la prochaine guerre ne ressemblera pas à la précédente ».

Il a indiqué que l’Iran déploierait de nouvelles capacités sur le champ de bataille, ajoutant que « le président américain Donald Trump devait savoir que toute nouvelle confrontation entraînerait », selon ses propres termes, « des pertes humaines considérables ».

Plus tôt vendredi, le général de brigade Hossein Mohebi, porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, a affirmé que « les allégations américaines concernant l’établissement d’une ligne directe entre l’Iran et les États-Unis au sujet du détroit d’Ormuz sont fausses ».

Source : Médias