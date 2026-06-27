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    Les Gardiens de la révolution iranienne annoncent avoir repoussé une attaque américaine

      Les Gardiens de la révolution iranienne ont annoncé avoir repoussé une attaque lancée par les forces américaines sur l’île de Sirik.

      Ils ont ajouté que « leurs forces navales et aériennes avaient déjoué avec succès l’attaque américaine sur Sirik et contraint les forces assaillantes à battre en retraite ».

      Les Gardiens de la révolution ont souligné que « l’agression américaine ne resterait pas sans réponse », insistant sur le fait que « leur riposte serait rapide et décisive, au moment et à l’endroit de leur choix ».

      Les Gardiens de la révolution ont mis en garde contre toute nouvelle agression, déclarant « qu’une riposte sévère serait infligée, brisant ainsi les illusions des agresseurs dans la région ».

      Source : Médias

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