Le mufti Qabalan qualifie l’accord-cadre de « la pire catastrophe nationale »

Le Grand mufti Jaafari Cheikh Ahmad Qabalan, a qualifié l’accord-cadre conclu entre le gouvernement libanais et les autorités de l’occupation israélienne à Washington de « la pire catastrophe nationale que le Liban a connue »

« Ce qui a été convenu entre les autorités libanaises actuelles et Israël, pays terroriste, sous le parrainage malveillant des États-Unis, est la pire catastrophe nationale qu’ait connue le Liban et n’a absolument aucune légitimité », a-t-il affirmé dans un communiqué publié vendredi soir, apres l’annonce de l’accord.

Selon le mufti Qabalan « l’autorité actuelle, dans ce cadre, se représente elle-même et non le Liban ».

Et d’ajouter : « Le danger réside dans le fait que ce cadre confère à l’armée sioniste terroriste un contrôle effectif sur le travail de l’armée libanaise et sur le territoire libanais occupé, en plus de la reconnaissance implicite de son autorité sur les terres qu’elle occupe. »

Il a poursuivi : « Ce qui se trame en coulisses à Washington est une catastrophe sans précédent, et nous n’accepterons pas sa mise en œuvre sur le terrain. »

Le mufti Qabalan a conclu : « quiconque a empêché l’armée libanaise de défendre le Liban souhaite la massacrer à travers ce désastre national. Le pouvoir actuel a mis l’État libanais dans une boîte noire et a remis les clés de la souveraineté du Liban à Washington et à Tel Aviv, et cet acte odieux ne restera pas impuni quel qu’en soit le prix. »

Source : Al-Manar