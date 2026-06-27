samedi, 27/06/2026   
   Beyrouth 09:42
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le mufti Qabalan qualifie l’accord-cadre de « la pire catastrophe nationale »

      Rédaction du site

      Le Grand mufti Jaafari Cheikh Ahmad Qabalan, a qualifié l’accord-cadre conclu entre le gouvernement libanais et les autorités de l’occupation israélienne à Washington de « la pire catastrophe nationale que le Liban a connue »

       « Ce qui a été convenu entre les autorités libanaises actuelles et Israël, pays terroriste, sous le parrainage malveillant des États-Unis, est la pire catastrophe nationale qu’ait connue le Liban et n’a absolument aucune légitimité », a-t-il affirmé dans un communiqué publié vendredi soir, apres l’annonce de l’accord.

      Selon le mufti Qabalan « l’autorité actuelle, dans ce cadre, se représente elle-même et non le Liban ».

      Et d’ajouter : « Le danger réside dans le fait que ce cadre confère à l’armée sioniste terroriste un contrôle effectif sur le travail de l’armée libanaise et sur le territoire libanais occupé, en plus de la reconnaissance implicite de son autorité sur les terres qu’elle occupe. »

      Il a poursuivi : « Ce qui se trame en coulisses à Washington est une catastrophe sans précédent, et nous n’accepterons pas sa mise en œuvre sur le terrain. »

      Le mufti Qabalan a conclu : « quiconque a empêché l’armée libanaise de défendre le Liban souhaite la massacrer à travers ce désastre national. Le pouvoir actuel a mis l’État libanais dans une boîte noire et a remis les clés de la souveraineté du Liban à Washington et à Tel Aviv, et cet acte odieux ne restera pas impuni quel qu’en soit le prix. »

      Source : Al-Manar

      En Lien

      Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France en raison d’un manque de respect de sa souveraineté, accusant Paris de soutenir des réseaux subversifs et terroristes.

      Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France en raison d’un manque de respect de sa souveraineté, accusant Paris de soutenir des réseaux subversifs et terroristes.

      Iran : Une attaque menée par des hommes armés contre un point de contrôle dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan, dans l’ouest de l’Iran, a entraîné la mort de deux policiers et fait cinq blessés, dont un membre des Gardiens de la révolution et deux civils.

      Iran : Une attaque menée par des hommes armés contre un point de contrôle dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan, dans l’ouest de l’Iran, a entraîné la mort de deux policiers et fait cinq blessés, dont un membre des Gardiens de la révolution et deux civils.

      Député du Hezbollah Ihab Hamadeh : l’accord-cadre est « un accord israélo-israélien et une déclaration de loyauté de l’autorité libanaise envers Israël »

      Député du Hezbollah Ihab Hamadeh : l’accord-cadre est « un accord israélo-israélien et une déclaration de loyauté de l’autorité libanaise envers Israël »