Député du Hezbollah Ihab Hamadeh : l’accord-cadre est « un accord israélo-israélien et une déclaration de loyauté de l’autorité libanaise envers Israël »

Le député du Hezbollah Ihab Hamadeh, a déclaré à propos de l’accord-cadre conclu entre les autorités libanaises et l’ennemi sioniste : « Il peut être considéré comme un accord israélo-israélien et constitue une déclaration de loyauté de l’Autorité libanaise envers Israël. »

« Il est clair que ces autorités ont la responsabilité de tout mettre en œuvre pour maintenir les Israéliens en tant qu’occupants et les pousser à mener à bien leur projet d’élimination de la composante la plus importante au Liban », a-t-il déploré

Hamadeh a ajouté que « la clause de retrait est la première condition nécessaire à la conclusion des négociations irano-américaines, et l’insistance de Netanyahu à ne pas se retirer complètement constitue une violation de cette clause, ce qui ramène la situation à Hormuz à son point de départ ».

Il a souligné que « lier le retrait au désarmement du parti est une autre preuve de la propension du pouvoir à la discorde interne ».

Hamadeh a déclaré : « Les autorités ne possèdent pas ce que les Israéliens réclament, et la résistance maintiendra sa position face à l’ennemi jusqu’à la libération complète du territoire. »

Assurant que « l’accord restera lettre morte », il a conclu : « Il peut être considéré comme un accord israélo-israélien et constitue une déclaration de loyauté de l’Autorité libanaise envers Israël. »

Source : Al-Manar