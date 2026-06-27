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    Député du Hezbollah Ihab Hamadeh : l’accord-cadre est « un accord israélo-israélien et une déclaration de loyauté de l’autorité libanaise envers Israël »

      Rédaction du site

      Le député du Hezbollah Ihab Hamadeh, a déclaré à propos de l’accord-cadre conclu entre les autorités libanaises et l’ennemi sioniste : « Il peut être considéré comme un accord israélo-israélien et constitue une déclaration de loyauté de l’Autorité libanaise envers Israël. »

      « Il est clair que ces autorités ont la responsabilité de tout mettre en œuvre pour maintenir les Israéliens en tant qu’occupants et les pousser à mener à bien leur projet d’élimination de la composante la plus importante au Liban », a-t-il déploré

      Hamadeh a ajouté que « la clause de retrait est la première condition nécessaire à la conclusion des négociations irano-américaines, et l’insistance de Netanyahu à ne pas se retirer complètement constitue une violation de cette clause, ce qui ramène la situation à Hormuz à son point de départ ».

      Il a souligné que « lier le retrait au désarmement du parti est une autre preuve de la propension du pouvoir à la discorde interne ».

      Hamadeh a déclaré : « Les autorités ne possèdent pas ce que les Israéliens réclament, et la résistance maintiendra sa position face à l’ennemi jusqu’à la libération complète du territoire. »

      Assurant que « l’accord restera lettre morte », il a conclu : « Il peut être considéré comme un accord israélo-israélien et constitue une déclaration de loyauté de l’Autorité libanaise envers Israël. »

      Source : Al-Manar

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