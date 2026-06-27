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Bande de Gaza : 8 martyrs et 20 blessés dans des raids ennemis israéliens pendant les dernières 24 heures.
27-06-2026 11:24 AM
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Des responsables omanais à Bloomberg : « Il n’y a pas de retour possible à la situation antérieure dans le détroit d’Ormuz. »
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Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France en raison d’un manque de respect de sa souveraineté, accusant Paris de soutenir des réseaux subversifs et terroristes.
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Iran : Une attaque menée par des hommes armés contre un point de contrôle dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan, dans l’ouest de l’Iran, a entraîné la mort de deux policiers et fait cinq blessés, dont un membre des Gardiens de la révolution et deux civils.
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