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    Réaction du président du Parlement libanais, Nabih Berri, a l’accord-cadre conclu : « Mon peuple libanais, tout le Liban, ceci est une sédition ! En temps de sédition, soyez comme un jeune chameau (qui n’a) ni un dos à monter ni un sein à traire. »

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      Réaction du président du Parlement libanais, Nabih Berri, a l’accord-cadre conclu : « Mon peuple libanais, tout le Liban, ceci est une sédition ! En temps de sédition, soyez comme un jeune chameau (qui n’a) ni un dos à monter ni un sein à traire. »

      Réaction du président du Parlement libanais, Nabih Berri, a l’accord-cadre conclu : « Mon peuple libanais, tout le Liban, ceci est une sédition ! En temps de sédition, soyez comme un jeune chameau (qui n’a) ni un dos à monter ni un sein à traire. »

      Bande de Gaza : 8 martyrs et 20 blessés dans des raids ennemis israéliens pendant les dernières 24 heures.

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      Des responsables omanais à Bloomberg : « Il n’y a pas de retour possible à la situation antérieure dans le détroit d’Ormuz. »

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