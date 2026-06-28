Iran : l’armée assure avoir développé des armes et des drones plus sophistiqués pendant la guerre de 40 jours.

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      L’armée israélienne a annoncé dimanche la mort d’un soldat lors de combats dans le sud du Liban, portant à 38 ses pertes.

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