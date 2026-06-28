L’Iran frappe 8 cibles américaines au Koweït et à Bahreïn en riposte à l’agression américaine qui viole le Mémorandum d’entente -Vidéo

Les Gardiens de la révolution iranienne ont assuré avoir frappé 8 cibles militaires au Koweït et à Bahreïn en riposte aux agressions américaines perpétrées dans la nuit de samedi à dimanche.

« Nos forces navales et aérospatiales ont mené une opération conjointe entre 2 h et 3 h du matin dimanche, utilisant des missiles balistiques et des drones, ciblant huit sites militaires importants appartenant à l’armée américaine », a précisé le communiqué du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI), dimanche matin.

Le texte indique que l’opération visait la base Ali Al Salem au Koweït, ainsi que le quartier général de la Cinquième flotte à Mina Salman au Bahreïn, confirmant la destruction des cibles, en tant que « réponse ferme aux récentes attaques américaines ».

Le CGRI a rapporté que « l’ennemi agresseur, dont la nature est de rompre les pactes et les accords », a lancé une attaque aux premières heures de ce matin contre 5 sites côtiers, sous prétexte que les forces navales des Gardiens de la révolution avaient confronté un navire violant les règles.

Le communiqué rappelle que, conformément au mémorandum d’entente d’Islamabad, la réglementation de la navigation et du trafic dans le détroit d’Ormuz relève de la responsabilité de l’Iran, et souligne que les navires contrevenants seront traités avec plus de fermeté qu’auparavant.

Samedi soir, le commandement central américain (CENTCOM) a annoncé avoir mené des attaques supplémentaires en réponse à ce qu’il a qualifié d’« attaque iranienne visant un pétrolier ».

De la fumée qui se dégage d’un cargo à proximité de l’île de Qeshem

Selon le communiqué du CENTCOM, les attaques américaines ont visé dix cibles dont l’infrastructure de surveillance militaire iranienne, ainsi que les systèmes de communication, les sites de défense aérienne, les installations de stockage de drones et les capacités de pose de mines navales.

Des médias iraniens ont fait état de plusieurs explosions dans les régions de Sirik et Qeshm, dans le sud du pays.

Le CGRI a averti que toute attaque potentielle de l’ennemi, quels que soient ses prétextes, « même si elle vise des cibles secondaires comme cela s’est produit la nuit dernière ou ce soir », se heurterait à une riposte écrasante. Sa déclaration conclue en soulignant que la violation du cessez-le-feu constituait une violation du premier article du Mémorandum d’accord d’Islamabad et entraînerait l’arrêt complet de toutes les voies.

A noter que Washington viole également la première clause du Mémorandum d’entente, qui stipule que « l’Iran, les États-Unis et leurs alliés dans la guerre actuelle, en signant le Mémorandum d’entente, déclarent une cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban ».

Source : Médias