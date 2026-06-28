USA : plainte de la Fondation Hind Rajab contre Ben-Gvir pour crimes de guerre

La Fondation Hind Rajab (HRF) a déposé une demande auprès du ministère américain de la Justice pour poursuivre le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, pour crimes de guerre, actes de génocide et incitation au génocide.

L’organisation de défense des droits humains basée en Belgique a indiqué que la plainte avait été déposée avant la présence prévue de Ben-Gvir à New York les 7 et 8 juillet.

La fondation a également déclaré que les participants aux flottilles à destination de Gaza en 2025 et 2026, y compris des ressortissants américains, avaient été maltraités et torturés après avoir été enlevés par les forces israéliennes.

Abus systémiques envers les détenus

Le groupe a déclaré que les Palestiniens enlevés avaient été soumis à la famine, à des coups, à l’enchaînement, à la privation de sommeil, au refus de soins médicaux, à des violences sexuelles et à d’autres formes de mauvais traitements.

Le rapport indique également qu’au moins 46 Palestiniens sont morts en détention dans des prisons israéliennes entre octobre 2023 et août 2025.

La fondation a également accusé Ben-Gvir, d’avoir fait subir aux participants des flottilles à destination de Gaza en 2025 et 2026, y compris des ressortissants américains, des mauvais traitements et des tortures après avoir été enlevés par les forces israéliennes.

La HRF a déclaré avoir demandé au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête criminelle formelle, de délivrer un mandat d’arrêt ou d’empêcher Ben-Gvir de quitter la juridiction américaine pendant l’enquête, et d’engager des poursuites en vertu du droit américain.

La plainte cite la loi américaine sur les crimes de guerre et la loi américaine sur le génocide, accusant Ben-Gvir de torture, de traitements cruels ou inhumains, de meurtre, de viol, d’abus sexuels, d’actes de génocide et d’incitation au génocide.

Jake Romm, représentant de la HRF aux États-Unis, a déclaré que Washington avait l’obligation d’agir, notamment parce que les allégations incluaient des abus commis sur des citoyens américains.

« Chaque État du monde, y compris les États-Unis, a l’obligation de l’arrêter et de le traduire en justice pour ses crimes », a déclaré Romm.

La fondation a déclaré que cette plainte s’inscrivait dans un effort plus large visant à utiliser les juridictions nationales contre les individus accusés d’implication dans des crimes internationaux commis à Gaza.

Source : TRT