Gharibabadi : « Israël » doit retirer ses forces du Liban

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, déclare que le protocole d’accord progresse sur certaines de ses clauses, mais qu’il existe des violations des engagements convenus concernant la situation au Liban, soulignant que la guerre là-bas doit cesser et que les forces israéliennes doivent se retirer du territoire libanais.

M.Gharibabadi explique que l’Iran a formé un groupe de travail spécial pour surveiller l’application du protocole d’accord, affirmant : « Nous recensons tous les cas de manquement et de violation des engagements ».

Il indique que si les conditions appropriées sont réunies, les groupes de travail entameront les négociations.

Concernant Doha, le vice-ministre des Affaires étrangères nie l’existence de toute négociation avec les États-Unis, déclarant : « Nous ne menons aucune discussion avec les Américains à Doha. Il est vrai que des responsables américains s’y rendront, mais nous n’avons aucun projet de les rencontrer ».

M.Gharibabadi précise que les experts iraniens poursuivront, demain et après-demain, le suivi du dossier des avoirs iraniens gelés à Doha.

Il réaffirme également que la présence de la délégation iranienne au niveau des experts à Doha vise uniquement à suivre l’application du protocole d’accord via la médiation qatarienne.

Source : Médias