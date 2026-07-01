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    Sud-Liban : l’armée ennemie israélienne reporte la mise en œuvre de la phase d’essai de son retrait jusqu’à la conclusion d’un accord sur un mécanisme de surveillance conjoint avec l’armée libanaise. (Kan)

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      Cheikh Qabalan met en garde contre une catastrophe nationale : Nous n’accepterons pas la « sionisation du Liban »

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      Cheikh Qabalan : Nous n’accepterons pas la sionisation du Liban. L’Armée libanaise demeure la plus grande nécessité pour la paix civile, et changer sa fonction nationale relèverait d’un suicide collectif

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      Cheikh Qabalan : La solution réside dans la voie d’Islamabad, garante de la souveraineté libanaise, et non dans la voie sioniste de Washington qui engloutit la sécurité et la souveraineté du Liban.

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