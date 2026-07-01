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Mufti Ahmad Qabalan : Le pouvoir actuel s’obstine à capituler sur les plans sécuritaire et politique face à Tel-Aviv ; ce que nous voulons, c’est protéger le Liban, non le pousser vers une discorde destructrice et historique
01-07-2026 13:08 PM
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