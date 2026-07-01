mercredi, 01/07/2026   
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    Mufti Ahmad Qabalan : Le pouvoir actuel s’obstine à capituler sur les plans sécuritaire et politique face à Tel-Aviv ; ce que nous voulons, c’est protéger le Liban, non le pousser vers une discorde destructrice et historique

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      Cheikh Qabalan met en garde contre une catastrophe nationale : Nous n’accepterons pas la « sionisation du Liban »

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      Cheikh Qabalan : Nous n’accepterons pas la sionisation du Liban. L’Armée libanaise demeure la plus grande nécessité pour la paix civile, et changer sa fonction nationale relèverait d’un suicide collectif

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      Cheikh Qabalan : La solution réside dans la voie d’Islamabad, garante de la souveraineté libanaise, et non dans la voie sioniste de Washington qui engloutit la sécurité et la souveraineté du Liban.

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