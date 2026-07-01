Report israélien de la phase d’essai du retrait. Nouveaux mécanismes de surveillance pour forcer l’armée libanaise à désarmer la résistance

La société de radiodiffusion publique israélienne Kan a rapporté que l’armée israélienne a reporté la mise en œuvre de la phase d’essai du retrait israélien de certains villages libanais jusqu’à ce qu’un accord soit conclu sur un mécanisme de surveillance conjoint avec l’armée libanaise qui oblige cette dernière à désarmer la résistance libanaise.

Selon l’accord-cadre, les deux villages libanais concernés par ces retraits expérimentaux sont Zawtar et Foroun.

Le média israélien indique que le mécanisme de surveillance a été défini dans « l’annexe de sécurité secret » et vise à « renforcer la coopération entre Israël et le Liban, afin qu’ils travaillent ensemble, probablement au sein d’une sorte de salle d’opérations virtuelle ».

Des sources israéliennes ont précisé pour le média israélien que « les États-Unis participeront également à la mise en place de cette cellule de coordination, mais cette fois-ci, elle devrait se concentrer sur la coordination des actions visant à démanteler le Hezbollah, et non plus seulement sur la vérification des violations du cessez-le-feu ».

« Les États-Unis devraient approuver les personnes qui participeront à ce mécanisme, afin de garantir que le Hezbollah n’ait pas accès aux informations sensibles transférées », précise une source proche du dossier, selon laquelle « c’est l’une des raisons pour lesquelles le précédent mécanisme mis en place en 2024 n’a pas abouti. »

Elle a ajouté que « le retrait des forces n’aura lieu qu’après l’établissement de critères clairs en vertu desquels l’armée libanaise s’engage à prendre des mesures concrètes et immédiates contre le Hezbollah ».

Elle a révélé qu’« en Israël, le mécanisme actuel mis en place après l’opération Flèches du Nord en 2024 ne donne pas satisfaction, au motif que l’armée libanaise n’a pas agi suffisamment par crainte d’une confrontation directe avec le Hezbollah, même si Israël avait transmis des renseignements à ce sujet aux Libanais. »

Source : Médias