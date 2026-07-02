Pezeshkian : Nous ne céderons pas aux pressions et nous continuerons de renforcer nos capacités de défense et notre coopération régionale

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé mercredi que « son pays ne se soumettrait ni à l’injustice, ni aux pressions, ni aux intimidations ». Il a souligné « le soutien continu apporté aux forces armées avec tous les moyens disponibles et l’engagement indéfectible à défendre le pays, le régime, la révolution et les intérêts nationaux ».

Il a déclaré que « l’Iran s’emploie activement à reconstituer ses réserves et à renforcer son infrastructure économique, parallèlement à ses efforts pour développer ses relations fraternelles et renforcer la coopération régionale ».

M. Pezeshkian a ajouté que « l’unité des pays islamiques et la mise en valeur des points communs empêcheraient toute puissance de menacer la sécurité et la stabilité de la région ». Il a noté que « de nombreux pays de la région sont aujourd’hui plus conscients que jamais de l’importance de la coopération, du rapprochement et du développement des relations mutuelles ».

Sur le plan politique, Pezeshkian a précisé que « toute réunion ou négociation se déroule sous les directives du Guide suprême, déclarant : « Si le Guide suprême avait ordonné qu’aucune réunion ni négociation ne soit tenue, nous n’en aurions tenu aucune.»

Dans ce contexte, Washington et Téhéran ont annoncé l’envoi de représentants au Qatar pour discuter de la mise en œuvre du mémorandum d’entente visant à mettre fin à la guerre.

Ce mémorandum, signé par les deux parties le 17 juin sous la médiation qatarie et pakistanaise – et suivi d’un sommet à Lucerne, en Suisse –, comprenait plusieurs dispositions, notamment un cessez-le-feu sur tous les fronts, la réouverture du détroit d’Ormuz, la levée du blocus américain des ports iraniens, le déblocage des avoirs gelés de Téhéran et des négociations en vue de parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours, une période susceptible d’être prolongée.

Source : Médias