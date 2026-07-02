Téhéran : Les menaces israéliennes d’assassinat contre l’Ayatollah Khamenei entraînent de graves conséquences

L’ambassadeur d’Iran auprès des Nations Unies, Amir Saeed Irvani, a mis en garde mercredi contre les menaces publiques proférées par le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, à l’encontre du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique, l’ayatollah Mojtaba Khamenei. Il a souligné que « Téhéran prenait ces déclarations très au sérieux ».

M. Irvani a déclaré que la déclaration de M. Katz, dans laquelle il qualifiait l’ayatollah Khamenei de « cible d’assassinat », est un exemple flagrant de « terrorisme d’État » et constitue une grave violation du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Il a également insisté sur le fait que « l’Iran tenait l’entité sioniste pleinement responsable des répercussions de ces menaces », réitérant « sa mise en garde contre le danger que représente le ciblage des dirigeants iraniens et le risque d’escalade dans la région ».

La déclaration d’Iravani fait suite aux menaces proférées par Katz contre l’ayatollah Khamenei, qui a déclaré : « Mojtaba Khamenei sera bientôt assassiné ; il est l’une de nos cibles.»

Parallèlement, Washington et Téhéran ont annoncé l’envoi de représentants au Qatar afin de discuter de la mise en œuvre du mémorandum d’entente visant à mettre fin à la guerre.

Source : Médias