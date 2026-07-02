Hamas : Le plan de déplacement des populations de Gaza constitue une menace directe pour la sécurité nationale arabe et égyptienne.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a affirmé que « l’escalade verbale israélienne concernant les nouveaux plans de déplacement des habitants de la bande de Gaza souligne la gravité de ces efforts ». Il a souligné que « ces plans s’accompagnent de mesures concrètes sur le terrain visant à détruire tous les aspects de la vie dans la bande, afin de contraindre la population à partir ».

Qassem a appelé « la Ligue arabe à convoquer un sommet arabe d’urgence pour contrer ce projet dangereux », expliquant « qu’il ne vise pas seulement le peuple palestinien, mais constitue une menace directe pour le système de sécurité nationale arabe et un défi flagrant à la volonté de tous les États arabes, en particulier de la République arabe d’Égypte, dont la sécurité nationale est directement menacée par ce plan ».

Le porte-parole du Hamas a également souligné « qu’il est aujourd’hui nécessaire d’ adopter une position arabe unie qui dépasse les simples déclarations de condamnation et se traduise par des mesures politiques et diplomatiques concrètes garantissant l’échec du plan de déplacement, la fin de la guerre d’extermination et contraignant l’occupant à mettre fin à son agression et à lever le blocus de la bande de Gaza ».

Ces déclarations interviennent alors que l’occupation israélienne poursuit ses attaques dans toute la bande de Gaza afin de détruire tous les aspects de la vie et de mener à bien la guerre d’extermination contre le peuple palestinien, ses forces procédant à des démolitions de bâtiments et à des bombardements sporadiques sur l’ensemble de la bande.

Source : Médias