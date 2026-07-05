Qabalan accuse les autorités d’avoir signé un acte de capitulation

Le Grand mufti jaafari du Liban, cheikh Ahmad Qabalan, a accusé les autorités libanaises d’avoir signé un acte de capitulation souveraine, commentant l’accord-cadre signé à Washington avec l’ennemi sioniste avec la médiation américaine.

Dans un communiqué publié dimanche, il a mis en garde contre toute altération de la formule nationale libanaise, considérant que l’autorité porte la responsabilité de ce qu’il a décrit être « l’échec de la souveraineté », et appelant à la protection du partenariat national et au renforcement du rôle de l’armée face à l’occupation israélienne.

Qabalan a déclaré dans un communiqué que « le pays souffre assurément d’une catastrophe politique, et le pouvoir en place est responsable de ce désastre d’échec de la souveraineté, car certains ont pris des engagements pour accéder au pouvoir, ce qui les concerne et ne concerne pas le Liban. »

Il a ajouté que « la responsabilité nationale incombe aux forces politiques, qui doivent prendre l’initiative de protéger la formule du consensus et ce qui est nécessaire à la doctrine nationale et aux intérêts souverains ».

Qabalan a estimé que « le Liban repose sur un modèle de gouvernance consensuelle, ancré dans une doctrine nationale qui ne peut être ni modifiée ni bafouée », ajoutant que « le groupe artisan de l’effondrement national qui affirme ne céder aucun pouce de territoire libanais a signé un acte de capitulation souveraine qui touche au cœur même de la sécurité et des intérêts souverains du Liban ».

Il a poursuivi : « Les médias de Tel-Aviv ont déclaré hier : “Pour la première fois, un pays arabe (le Liban) a ratifié l’occupation de son territoire par Israël”, dans le contexte de la déclaration de Netanyahou selon laquelle “les guerres d’Israël sont sans fin”. »

Il a fait valoir que cela « nous place face à une catastrophe nationale radicale qui affecte l’équipe dirigeante, embourbée dans l’effondrement et la capitulation », avertissant que le dépassement de « la souveraineté nationale et de la formule de consensus fondatrice » menace la stabilité intérieure.

Qablan a déclaré : « Face à cette dangereuse réalité, je dis : méfiez-vous du jeu d’une armée au sein d’une armée, ou du fait de donner à Israël un avantage en matière de sécurité ou de souveraineté, d’autant plus qu’il est sorti de cette guerre fatidique dans une position stratégique plus faible qu’auparavant. »

Il a ajouté : « Le Liban n’est pas tenu de sacrifier sa sécurité ou sa souveraineté au profit des Usa et d’Israël, pays terroriste, et ses besoins souverains sont plus importants que son besoin d’un partenariat intégré entre la résistance, l’armée et le peuple. »

Il a soutenu que « la propagande d’une armée et d’une arme unique aboutit aux États-Unis, qui insistent pour déployer une force qui leur est affiliée ou qui est affiliée à l’OTAN dans le cadre du projet sioniste au Liban, comme ils le font dans la bande de Gaza. Ce mensonge ne trompera aucune personne sensée. »

Qabalan a conclu en soulignant que « le besoin du Liban en matière de souveraineté et de défense nationale s’accroît dans la mesure où la souveraineté du Liban et les fondements mêmes de son existence fonctionnelle sont menacés », appelant les autorités à « rétablir la confiance des gens du sud, stupéfaits par les politiques pro-sionistes ».

Il a ajouté que cela « exige le déploiement de l’armée libanaise le long des frontières libanaises et non dans des ruelles expérimentales et de nouveaux projets de colonisation sionistes », soulignant que « l’unité des institutions nationales découle de l’unité de sa référence consensuelle »

Source : Médias