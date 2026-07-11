L’Angola autorise les banques à utiliser le yuan chinois pour satisfaire aux exigences de réserves obligatoires.

La Banque centrale d’Angola a ajouté le yuan chinois à la liste des devises que les banques locales peuvent utiliser pour satisfaire aux exigences de réserves obligatoires en matière de devises étrangères, aux côtés du dollar américain, de l’euro et du rand sud-africain.

Cette décision, émise par la Banque d’Angola le 2 juillet 2026 et publiée sur son site web officiel jeudi, selon Reuters, offre aux banques une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs réserves de change au sein du système bancaire.

Les réserves obligatoires sont des fonds que les banques commerciales doivent détenir auprès de la banque centrale afin de soutenir la stabilité financière et de gérer la liquidité du système bancaire. Cette mesure intervient alors que le yuan chinois prend de l’importance en Afrique, du fait de la position de la Chine en tant que premier partenaire commercial du continent et source majeure de financement pour les projets d’infrastructure.

Bien que le dollar américain demeure la principale monnaie mondiale pour les réserves et le commerce, les efforts visant à réduire la dépendance à son égard se sont intensifiés dans plusieurs économies émergentes ces dernières années, sous l’effet des inquiétudes liées aux sanctions américaines, aux coûts de transaction et aux bouleversements de l’équilibre des pouvoirs économiques mondiaux.

Cette mesure est particulièrement importante pour l’Angola, grand fournisseur de pétrole brut à la Chine, qui lui a accordé des milliards de dollars de prêts pour financer ses investissements d’infrastructure. L’inclusion du yuan dans le panier de devises éligibles aux réserves obligatoires témoigne d’une tendance progressive à l’utilisation accrue des monnaies non occidentales dans les transactions financières africaines, notamment dans les pays entretenant des liens commerciaux et financiers étroits avec la Chine.

Cette mesure pourrait également atténuer la pression sur la demande de dollars au sein du secteur bancaire angolais et offrir un canal supplémentaire pour la gestion des liquidités en devises étrangères dans un pays dont l’économie est fortement dépendante des exportations de pétrole et des financements extérieurs.

Source : Divers