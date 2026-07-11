Ghalibaf : Washington, l’occupation et l’OTAN ont échoué contre notre volonté, et le conflit ne prendra pas fin avec notre capitulation

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Ghalibaf, a affirmé que la République islamique n’a jamais été partisane de la guerre, tout en soulignant qu’aucun conflit ni confrontation ne s’achèvera jamais par la capitulation de l’Iran, et que les options de désescalade ne signifient pas l’abandon de la dissuasion.

Lors de sa rencontre avec le président du Conseil représentatif du peuple indonésien, Ahmad Mozani, vendredi, Ghalibaf a expliqué que les États-Unis, l’entité sioniste et l’OTAN s’étaient bercés d’illusions avant la dernière guerre, croyant pouvoir contraindre l’Iran à capituler en quelques jours. Il a fait remarquer qu’ils « ont rapidement compris qu’ils n’atteindraient pas leurs objectifs, et le monde entier a été témoin de leur échec face à la volonté de l’Iran ».

Dans les coulisses des négociations et de la préparation à une défense globale

En révélant le déroulement des pourparlers politiques, le président du Parlement iranien a abordé la nature des relations avec l’administration américaine, déclarant : « J’ai clairement fait savoir au vice-président américain, lors des négociations, que nous ne vous faisons absolument pas confiance. »

Ghalibaf a souligné que Téhéran n’a jamais cessé de se préparer à défendre sa souveraineté et son territoire, affirmant : « Si les Américains trahissent à tout moment l’accord conclu, nous sommes prêts à une défense globale. »

Il a conclu en affirmant que la fin de la guerre est une priorité absolue pour tous les pays du monde, mais que chacun doit savoir et comprendre que ce conflit ne prendra jamais fin avec la capitulation de l’Iran.

Source : Médias