L’Iran n’a pas demandé de négociations avec les USA qui exigent une déclaration publique sur le détroit d’Ormuz

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a démenti les informations selon lesquelles son pays aurait demandé des négociations directes avec les États-Unis, tout en révélant que Téhéran avait accepté la visite du médiateur international dans la capitale iranienne pour discuter des questions d’actualité.

Concernant la gestion des violations américaines, Baghaei a souligné que les États-Unis avaient violé de manière flagrante le mémorandum d’entente signé entre les deux parties en lançant une attaque militaire sur le territoire de la République islamique d’Iran, en annulant l’exemption des sanctions pétrolières et en imposant de nouvelles séries de sanctions.

« Si l’autre partie manque à ses engagements, l’Iran fera de même en retour », a affirmé Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé que Washington avait accepté d’entamer des pourparlers avec l’Iran « à sa demande », selon ses dires.

« La République islamique d’Iran nous a demandé de continuer +les discussions+. Nous avons accepté de le faire, mais les Etats-Unis leur ont signifié, en des termes sans équivoque, que le cessez-le-feu était TERMINE! », a déclaré le président américain.

Concernant les initiatives diplomatiques régionales, Baghaei a expliqué que la visite du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, au sultanat d’Oman samedi, sera principalement axée sur le détroit stratégique d’Ormuz et la sécurité de la navigation maritime dans la région.

Le porte-parole a souligné que l’Iran est déterminé à assumer pleinement ses responsabilités en matière de sécurité du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, notant que la coopération et la coordination entre Téhéran et Mascate sont permanentes afin de faciliter le passage sûr et stable de tous les navires par cette voie navigable vitale.

La visite d’Araghchi intervient alors que des responsables iraniens ont donné à plusieurs reprises l’assurance que la gestion de la navigation dans le détroit d’Ormuz serait limitée aux pays riverains (l’Iran et le sultanat d’Oman), tout en soulignant que sa réouverture se ferait selon leurs propres modalités.

La navigation dans ce détroit a provoqué une seconde escalade militaire depuis la conclusion le 17 juin du mémorandum d’entente que les Etats-Unis tentent de vider de son contenu, en interdisant à l’Iran ce qu’il a été convenu dans l’article 5. Ils ont poussé le sultanat d’Oman à ouvrir un passage à proximité de leurs côtes à l’insu de l’Iran.

Les Etats-Unis ont mené des attaques contre des zones du sud de l’Iran et par des mouvements dans le détroit d’Ormuz, tandis que Téhéran a riposté en ciblant des sites, des bases et des installations vitales américaines dans le Golfe et en Jordanie.

Selon les médias américains Axios et Politico, Washington a fait savoir à Téhéran qu’il lui donnait jusqu’à samedi pour s’engager publiquement à ne plus attaquer de navires dans le détroit d’Ormuz et d’affirmer que le détroit d’Ormuz est ouvert à la navigation.

Le site web a cité trois responsables américains, lors d’un point de presse vendredi, affirmant que cette demande avait été transmise directement à Téhéran, ainsi que par l’intermédiaire de médiateurs régionaux.

Selon des sources officielles, Washington s’attend à ce que l’Iran publie une déclaration à l’issue de la réunion prévue samedi à Oman.

À cet égard, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a souligné que le détroit d’Ormuz ne sera ouvert que dans le cadre d’accords iraniens, et non sous la pression de menaces américaines

Source : Divers