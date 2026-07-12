Iran : Les Gardiens de la révolution annoncent la destruction d’un missile de croisière américain au-dessus de Khorramabad

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) de la République islamique d’Iran a annoncé que ses systèmes de défense aérienne de pointe, relevant des Forces aérospatiales, ont abattu ce matin un missile de croisière lancé lors de l’agression américaine contre la ville de Khorramabad, dans l’ouest de l’Iran.

Ciblage des bases et installations américaines dans la région en réponse à l’agression américaine

Dans le même contexte, le CGRI a annoncé ce matin sa riposte à l’agression américaine perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche contre le territoire de la République islamique. Cette riposte s’est déroulée en trois phases. La première phase a consisté en la destruction, à l’aide de missiles balistiques, d’un centre de commandement et de contrôle ainsi que de hangars abritant des avions de reconnaissance MQ-9 sur la base aérienne américaine Prince Hassan en Jordanie.

Dans un second temps, le CGRI a annoncé avoir ciblé et arraisonné un second navire ayant violé le détroit d’Ormuz et avoir bombardé des installations sur la base aérienne américaine Al Udeid au Qatar.

Dans une troisième phase, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé la destruction de centres de soutien logistique et de plateformes de ravitaillement en vol pour porte-avions américains dans le port de Duqm, à Oman.

En représailles, l’armée iranienne a ciblé, à l’aide de drones, un système de missiles Patriot, un dépôt de munitions et un site radar militaire américain au Koweït.

Au Bahreïn, lors d’une nouvelle vague d’attaques par drones, l’armée a ciblé un système de communication militaire américain et un site radar.

Agression américaine contre l’Iran

Le Commandement central américain a annoncé samedi soir que ses forces avaient mené la troisième série d’attaques contre l’Iran cette semaine, affirmant qu’il s’agissait d’une riposte aux attaques menées par le CGRI contre le porte-conteneurs GFS Galaxy, battant pavillon chypriote, alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz.

Source : Médias