Bagdad : La visite d’Al-Zaidi à Washington sera marquée par la signature d’un accord visant à accroître la production pétrolière et à atténuer l’impact du détroit d’Ormuz.

Le porte-parole du gouvernement irakien, Haider al-Aboudi, a confirmé dimanche que le Premier ministre Ali al-Zaidi se rendrait à Washington lundi. Il a indiqué que cette visite serait l’occasion de signer des mémorandums d’entente irako-américains destinés à accroître la production de pétrole et de gaz et à atténuer l’impact du détroit d’Ormuz.

Lors d’une conférence de presse, M. al-Aboudi a déclaré : « Le Premier ministre Ali al-Zaidi conduira une délégation aux États-Unis demain, lundi. » Il a expliqué que « cette visite témoigne du développement de relations étrangères équilibrées, fondées sur des intérêts communs. »

Il a ajouté que « cette visite revêt une grande importance, car elle intervient à un moment délicat de la conjoncture régionale. » Il a souligné que « parmi les protocoles d’accord qui seront signés entre l’Irak et les États-Unis dans les secteurs pétrolier et gazier figure la participation d’entreprises américaines spécialisées, ce qui permettra d’accroître la capacité de production et de créer des débouchés réduisant l’impact du détroit d’Ormuz ».

Il a poursuivi : « Cette visite vise à renforcer les relations avec Washington », expliquant que « les discussions porteront sur des questions importantes, notamment le développement des relations économiques et d’investissement ».

Le porte-parole du gouvernement irakien a expliqué que « la nouveauté de cette visite réside dans son orientation prioritaire vers l’économie », précisant qu’« aucun changement n’est apporté à l’Accord-cadre stratégique et que tous les accords et ententes conclus seront fondés sur cet accord ».

Il a clarifié que « des protocoles d’accord seront signés dans les secteurs pétrolier et gazier et que des compagnies pétrolières américaines seront impliquées afin d’accroître la production ».

Il a affirmé qu’« al-Zidi tiendra des réunions importantes avec le président américain Trump ainsi qu’avec des responsables et des représentants d’institutions économiques et financières afin de dynamiser le dialogue, ce qui se traduira par une coopération accrue sur le terrain ».

Cette visite marque le premier déplacement à Washington du nouveau Premier ministre irakien, Ali al-Zidi, depuis sa nomination, et elle intervient deux mois avant le retrait prévu des forces américaines d’Irak.

Source : Médias