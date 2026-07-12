Décès de l’ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani et le ministre iranien des Affaires étrangères présente ses condoléances à l’occasion de son décès

Le Diwan de l’émir du Qatar a annoncé dimanche matin le décès du père émir, Hamad bin Khalifa Al Thani, à l’âge de 74 ans, dans un communiqué.

L’émir père, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, est considéré comme le bâtisseur de la renaissance moderne du Qatar. Sous son règne, la constitution permanente du pays a été promulguée et la « Vision nationale du Qatar 2030 » a été établie, visant à développer une économie basée sur la connaissance et à transformer le Qatar en un pays avancé capable de parvenir à un développement durable.

Hamad ben Khalifa Al Thani est né en janvier 1952 à Doha. Il a reçu sa formation militaire au Sandhurst Military College au Royaume-Uni et a obtenu son diplôme en 1971.

Le 31 mai 1977, il est nommé prince héritier du Qatar et ministre de la Défense, et le 10 mai 1989, il devient président du Conseil suprême du Plan, chargé d’élaborer les politiques sociales et économiques du pays.Il a pris les rênes du gouvernement le 27 juin 1995.

Le 25 juin 2013, il annonce qu’il remet les rênes du pouvoir à son prince héritier, Tamim bin Hamad Al Thani.

Le ministre iranien des Affaires étrangères présente ses condoléances pour le décès de l’émir père du Qatar, Hamad bin Khalifa

Le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi, a publié un message de condoléances à l’occasion du décès de l’émir père de l’État du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa.

Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, a écrit dans un message sur Channel X, condolant la mort de Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien émir de l’État du Qatar :

« C’est avec une grande tristesse que nous présentons nos plus sincères condoléances à l’occasion du décès de feu l’émir, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Nous présentons nos sincères condoléances et notre sympathie à l’émir du pays, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l’honorable famille Al Thani et à l’État frère du Qatar.

Nous demandons à Dieu Tout-Puissant d’avoir pitié du défunt, de lui pardonner, et d’inspirer patience et réconfort à sa famille et à ses proches ».

Source : Divers