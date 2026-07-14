Trump voudrait que les Etats du Golfe indemnisent les USA pour « la protection » du détroit d’Ormuz

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi aux journalistes dans le Bureau ovale qu’il souhaitait que les États du Golfe indemnisent les États-Unis pour leur contribution à ce qu’il considère être « la protection » du détroit d’Ormuz.

En réponse à une question sur les personnes qui indemniseraient spécifiquement les États-Unis après qu’il a déclaré que son pays « recevrait un paiement pour la protection » du détroit d’Ormuz, Trump a adressé son message explicitement aux capitales du Golfe : « Par exemple, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït. »

Trump a ajouté : « Nous dépensons beaucoup d’argent pour ces pays riches, et nous recevrons donc une compensation pour cette protection de la part des pays que nous aidons à protéger. Regardez ces cinq pays. Cette région est une partie très riche du monde. »

Lundi, Trump avait annoncé sur Truth Social que les Etats-Unis prendraient le contrôle du détroit d’Ormuz et que le blocus des ports iraniens serait rétabli.

Il a dit vouloir percevoir en échange de la protection du détroit « une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons », contraire au droit international censé garantir la liberté de navigation.

Selon l’Autorité iranienne du détroit d’Ormuz, le trafic dans ce détroit reste suspendu jusqu’à nouvel ordre, soulignant que le passage est actuellement impossible et ne sera autorisé qu’après obtention d’un permis.

Source : Médias