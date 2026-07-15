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Gaza : 15 martyrs, dont 3 enfants et 2 femmes, tués par les tirs des forces d’occupation israéliennes depuis hier
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