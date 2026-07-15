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    Correspondant d’Al-Manar : Une force mécanisée ennemie a pénétré en direction de la périphérie du village de Haddatha, du côté de Hariss, au sud-Liban

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      L’armée iranienne promet une riposte « décisive » à l’attaque de missiles américains qui a ciblé une caserne militaire dans la ville d’Iranshahr, dans le sud-est du pays, et qui a entraîné la mort de sept membres des forces terrestres et fait plusieurs blessés.

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