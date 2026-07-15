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    Israël revient sur sa décision d’interdire l’atterrissage des avions ravitailleurs militaires à l’aéroport Ben Gourion. (Média israélien)

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      Iran :  La défense aérienne iranienne a détruit un drone américain Lucas à Bandar Abbas. (Fars news)

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      Agence nationale d’information : La session de négociations libano-israéliennes s’est terminée à Rome.

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      Entité sioniste : Un tribunal militaire condamne un soldat israélien à 5 ans de prison pour avoir communiqué avec un agent iranien.

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