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    Porte-parole du ministère iranien des AE Ismail Baghaei : Il n’y a pas de négociations pour le moment. Nous nous concentrons sur la défense et sur une réponse ferme à toute agression.

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      Cheikh Qabalan : le pouvoir actuel n’a plus aucun mandat national

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      Iran :  La défense aérienne iranienne a détruit un drone américain Lucas à Bandar Abbas. (Fars news)

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