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    Médias palestiniens : Au moins un martyr et des blessés à la suite d’un bombardement par l’aviation de l’occupation d’une tente abritant des déplacés dans la zone du port (Al-Mina), à l’ouest de la ville de Gaza

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      Hausse du taux de suicide au Liban : Une tentative toutes les 6 heures et un suicide tous les 2 jours.

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      Colère après la visite d’Al-Zaidi à Washington : La Résistance met en garde contre le pillage du pétrole irakien

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