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    Fadlallah : Le pouvoir n’a pas respecté ses garanties, notre sang a continué de couler et, lors de toutes nos réunions avec le président de la République, nous n’avons entendu de sa part que la formule « il faut remettre les missiles lourds ».

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