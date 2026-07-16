jeudi, 16/07/2026   
   Beyrouth 13:42
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Les autorités indiennes interdisent jusqu’à nouvel ordre, le déploiement de marins indiens sur des navires dont les voyages comprennent le passage par le détroit d’Ormuz.

      En Lien

      Correspondant d’Al-Manar : L’ennemi met le feu à des habitations et des terres à la lisière de la localité de Beit Yahoun, au sud-Liban

      Correspondant d’Al-Manar : L’ennemi met le feu à des habitations et des terres à la lisière de la localité de Beit Yahoun, au sud-Liban

      Marco Rubio lance une campagne pour « démanteler » la Cour pénale internationale

      Marco Rubio lance une campagne pour « démanteler » la Cour pénale internationale

      Député Hassan Fadlallah : L’accord-cadre est « mort-né » et ‘Israël’ ne pourra pas nous l’imposer

      Député Hassan Fadlallah : L’accord-cadre est « mort-né » et ‘Israël’ ne pourra pas nous l’imposer