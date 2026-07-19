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    Iran: 6 missiles ont frappé des zones situées à la périphérie de l’île de Qeshm, dans la province de Hormozgan, dans le sud du pays (Agence Tasnim)

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      Agression américaine contre la province de Hormozgan, dans le sud de l’Iran

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      Khatam al-Anbiya : Nous renouvelons notre allégeance à Sayed Mojtaba et nous respecterons ses directives pour préserver les principes de la révolution.

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      Le commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, le général de division Abdollahi : Nos forces armées répondront à tout acte brutal par une riposte destructrice

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