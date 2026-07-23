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    Le Premier ministre irakien, Ali Faleh Al-Zaidi, quitte la capitale Bagdad pour Téhéran dans le cadre d’une visite officielle en République islamique d’Iran

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      Ministère des Affaires religieuses et des Waqfs : Nous demandons à la communauté internationale d’agir et d’exercer des pressions sur « Israël » pour stopper les violations visant AlQods et ses lieux saints

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      Ministère des Affaires religieuses et des Waqfs : Al-Aqsa appartient exclusivement aux musulmans et nous appelons les pays arabes et musulmans à soutenir la résistance des Palestiniens à AlQods

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      Ministère des Affaires religieuses et des Waqfs : Les incursions et l’accomplissement de rituels talmudiques s’inscrivent dans le cadre de plans visant à imposer une division temporelle et spatiale

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