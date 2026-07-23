Le CGRI attaque des cibles américaines en Jordanie et au Koweït et affirme aux deux peuples: « C’est Washington qui viole votre souveraineté »

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran a annoncé, dans son 45ᵉ communiqué, la destruction d’un radar du système de défense antimissile américain THAAD lors de frappes éclair sur des bases américaines en Jordanie. Il a précisé qu’il s’agit d’une punition contre l’armée américaine infanticide et d’une riposte aux agressions répétées contre le territoire de la République islamique d’Iran.

D’après le communiqué, un système Patriot et un radar C-RAM ont été ciblés et détruits, tandis que le feu a été mis aux réservoirs de carburant de cette base américaine. Un vaste entrepôt d’équipements pour hélicoptères ainsi qu’un atelier de maintenance et de réparation d’hélicoptères ont également été incendiés et détruits.

Message adressé au peuple jordanien

Le CGRI s’est adressé dans ce cadre au peuple jordanien à travers un message, revenant sur les allégations selon lesquelles l’Iran aurait violé l’indépendance, l’intégrité et la souveraineté des États par ses attaques : « Ce jugement est totalement erroné ; l’indépendance, l’intégrité et la souveraineté de votre gouvernement sont pleinement respectées. »

Il s’est ensuite interrogé : « Qu’est-ce donc que ce lieu où est établie une base américaine dans un pays ? », avant de répondre : « C’est un endroit où les Américains et ceux qu’ils désignent entrent et sortent sans aucun contrôle de vos garde-frontières, et où transitent parfois des prisonniers venus d’autres pays. »

S’adressant toujours au peuple jordanien, le communiqué souligne : « Ce sont les gardes de l’armée américaine qui y imposent l’ordre, et non les vôtres ; c’est le juge américain qui statue sur les crimes qui y sont commis, et non le vôtre ; c’est la loi américaine qui y prévaut, et non la vôtre. Et cela ne se limite pas à votre armée : même votre ministre de la Défense n’a pas le droit d’y entrer sans l’autorisation des gardes américains. »

« C’est donc bien les États-Unis qui ont violé votre intégrité et votre souveraineté, et non nous… Nous, nous attaquons des territoires occupés par l’armée américaine, une armée qui ne connaît que le crime », poursuit le CGRI.

Le communiqué évoque également le deuil des habitants de Minab qui « ont enterré hier les dépouilles de leurs élèves, retrouvées lors des fouilles sous les décombres », rappelant la mort en martyr de 168 élèves dès le premier jour de cette guerre lors d’une attaque sanglante menée par l’armée américaine.

« Ces crimes se poursuivent, et certains sont commis depuis des bases américaines situées sur le sol jordanien », ajoute le texte, concluant : « C’est notre droit légal, religieux et logique de cibler l’envahisseur de notre patrie et le tueur de nos enfants, où qu’il mène ses attaques. »

Le CGRI et l’armée attaquent des cibles américaines au Koweït

Le CGRI a en outre annoncé, dans son 44ᵉ communiqué, l’attaque et la destruction d’un grand entrepôt de matériel militaire, d’un système de défense antimissile Patriot et d’un hangar d’avions sans pilote américains MQ-9 sur la base aérienne d’Ali Al-Salem, en riposte à l’armée américaine infanticide et à son ingérence dans le détroit d’Ormuz.

Les Gardiens de la révolution ont également ciblé les lieux d’hébergement des forces américaines ainsi que deux hangars d’hélicoptères dans la caserne d’Udairi, faisant plusieurs morts et blessés parmi les forces agresseurs et causant d’importants dégâts à plusieurs hélicoptères et drones.

Une tour de télécommunications a également été visée en réponse aux frappes américaines contre des tours de communication en Iran.

Le CGRI a réaffirmé, dans un message adressé au peuple koweïtien : « Il est parfois dit que l’Iran violerait l’indépendance, l’intégrité et la souveraineté des États par ses attaques, mais ce jugement est tout à fait erroné. Selon nous, l’indépendance, l’intégrité et la souveraineté de votre gouvernement sont pleinement respectées. »

En parallèle, les Forces armées iraniennes ont annoncé jeudi avoir ciblé au Koweït des sites utilisés par l’armée américaine, en réponse aux frappes américaines contre l’Iran.

L’armée iranienne a indiqué, dans une déclaration retransmise par la télévision d’État, avoir visé au moyen de drones « des dépôts de munitions et des sites logistiques de l’armée américaine dans le camp de Doha, des réservoirs de carburant sur la base aérienne d’Ali Al-Salem et un dépôt de munitions dans le camp d’Arifjan » au Koweït.

Il est à rappeler que l’Iran fait face à des agressions américaines ayant visé des ports, des tours de contrôle côtières ainsi que de multiples infrastructures maritimes vitales et civiles.

En riposte, les Forces armées iraniennes ciblent les bases et les intérêts américains dans la région, du Golfe jusqu’à la Jordanie et la Syrie, parallèlement à la neutralisation des infrastructures liées à l’effort militaire américain.

Source : Médias