Ministère de l’Agriculture : Les dégâts de la guerre affectent 22,5 % des terres agricoles au Liban.

Le ministre de l’Agriculture, Nizar Al-Hani, a révélé que les premières enquêtes menées par le ministère montrent que les dégâts causés par la guerre, en plus des pertes de la guerre de 2024, ont affecté environ 22,5 % de la superficie agricole totale du Liban, notant que la valeur des pertes dépassait un milliard de dollars.

Al-Hani a expliqué lors d’une interview radio que le ministère a lancé un programme d’aide directe aux agriculteurs retournant sur leurs terres, afin de les aider à les nettoyer et à les préparer en vue de leur réhabilitation. Cette phase sera ensuite étendue à la réhabilitation des infrastructures agricoles, notamment les réseaux d’irrigation, les bassins de retenue d’eau, les serres et autres installations de production.

Concernant la reprise des exportations vers les pays du Golfe, Al-Hani a confirmé que les principaux obstacles auxquels étaient confrontées les exportations libanaises ont été levés et que les plateformes d’obtention des permis d’exportation sont désormais ouvertes au Liban, notant que la communication se poursuit avec la partie saoudienne pour régler certains problèmes liés aux spécifications des camions.

Il a exprimé l’espoir que cette semaine verrait le lancement du trafic de marchandises par voie terrestre vers le Royaume d’Arabie saoudite à un rythme croissant, ce qui contribuerait à revitaliser les exportations agricoles libanaises vers les marchés du Golfe.

Le ministre de l’Agriculture a suggéré que la période suivant la visite du président aux États-Unis verrait une traduction concrète de l’atmosphère positive qui a accompagné le sommet, soulignant que la priorité reste d’entamer un large retrait israélien et de mettre fin à la destruction en cours.

Il a noté que les premiers indicateurs, notamment le début des retraits de certains villages, sont encourageants, espérant que ce rythme s’accélérera pour permettre le retour des habitants et l’achèvement de la libération des terres, considérant que toute négociation future devrait se concentrer en premier lieu sur la réalisation des retraits effectifs et l’arrêt des attaques.

Dans le sud, l’Agence nationale d’information a rapporté que l’armée d’occupation israélienne a mené des opérations de recherche intensives à l’aide de mitrailleuses et d’explosions successives aux alentours de la source d’Ibl al-Saqi, ce qui a entraîné la destruction de deux chalets, d’une scie à roche et d’une maison.

Elle également été rapporté qu’un travailleur syrien a été blessé par des tirs des forces d’occupation dans la zone de Naba’ Ebel, à Ibl al-Saqi.

Mardi, des unités de l’armée libanaise ont été la cible de tirs israéliens lors de leur déploiement à Zawtar al-Gharbiya, dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase de l’accord-cadre pour le Sud-Liban, signé à Washington le 26 juin, qui comprend les « zones expérimentales » de Zawtar al-Gharbiya, Froun et Srifa.

Le Premier ministre Nawaf Salam s’est rendu hier dans la localité de Zawtar al-Gharbiya, considérant le début du retrait israélien de la ville comme « un moment national aux grandes dimensions politiques et morales », soulignant qu’il s’agit du début du retrait du territoire libanais et que l’État poursuivra ses efforts politiques et diplomatiques pour obtenir un retrait israélien complet.

Source : Médias