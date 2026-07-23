Niveau d’alerte maximal depuis février : Israël se prépare au retour des « pluies de missiles »

Israël est en état d’alerte maximale, craignant une attaque surprise iranienne, notamment au vu des rapports des services de renseignement indiquant que les États-Unis pourraient lancer des frappes de grande envergure contre l’Iran dans les prochains jours.

Selon la chaîne de télévision publique israélienne Kan, Washington a officiellement informé Tel-Aviv de son intention d’intensifier les frappes et l’action militaire contre Téhéran, potentiellement en utilisant des bombardiers stratégiques lourds.

Face à cette situation, l’armée israélienne a renforcé ses systèmes de défense aérienne et relevé son niveau d’alerte à son maximum depuis l’opération Lion’s Roar en février.

D’après les médias israéliens, citant une source sécuritaire, Israël se prépare à une opération militaire d’une ampleur potentiellement supérieure à celle de Lion’s Roar, incluant un scénario de tirs massifs de missiles.

Les évaluations israéliennes indiquent une augmentation significative du risque d’escalade, tandis que le président américain Donald Trump n’a pas encore pris de décision définitive.

Dans ce contexte, la chaîne israélienne Channel 12, a indiqué que « Trump décidera dans les prochains jours entre accepter une proposition de cessez-le-feu de dix jours, qui permettrait de régler la crise du détroit d’Ormuz, et étendre la guerre contre l’Iran afin d’accroître la pression sur ce pays concernant le détroit et son programme nucléaire. »

Les États-Unis ont officiellement informé Israël de leur intention d’intensifier leur action militaire contre l’Iran.

Alors que les États-Unis et les pays arabes préfèrent qu’Israël n’engage pas de combat avec l’Iran à ce stade, craignant qu’une intervention directe ne dégénère en escalade du conflit, le Wall Street Journal rapporte que l’ancien commandant de la défense aérienne israélienne, le général de brigade (de réserve) Zvika Haimovich, estime que « l’Iran et les États-Unis sont engagés dans une guerre d’usure depuis onze jours, et approchent du point de non-retour », ajoutant que « cette situation ne peut perdurer vingt ou trente jours ».

Il prévoit que la confrontation se soldera soit par une escalade vers une guerre ouverte, soit par une reprise des négociations en vue d’un accord.

Haimovich souligne que « l’Iran a lancé plus de cinquante missiles vers la Jordanie en onze jours », ajoutant que « quiconque pensait que Téhéran ne disposait que d’un nombre limité de missiles devrait comprendre qu’une partie sans arsenal balistique ne lance pas autant de missiles, sachant qu’Israël la surveille ».

De son côté, Danny Citrinovitch, ancien chef de la section Iran du département de recherche de la Direction du renseignement militaire israélien et actuellement chercheur principal à l’Institut d’études de sécurité nationale, estime que « l’Iran et les États-Unis continuent d’opérer dans le cadre des règles qu’ils se sont fixées, sans véritable changement radical ».

Citrinovitch considère que « Trump approche d’un tournant critique », à un moment où aucune des deux parties ne semble disposée à entamer des négociations. Il évoque la possibilité d’une « nouvelle escalade », exhortant Israël à « exiger des États-Unis qu’ils s’accordent au préalable sur les objectifs stratégiques des combats avant qu’Israël ne reprenne les hostilités ».

Sur le plan de la sécurité et des mesures de précaution, Israël renforce la protection de l’aéroport de Lod, connu sous le nom d’aéroport Ben Gourion, grâce à un système de commandement et de contrôle reliant instantanément la détection des menaces de missiles et de drones au trafic aérien.

Selon le site web Walla, ce système permet « d’identifier les créneaux horaires sûrs pour le décollage et l’atterrissage, permettant ainsi à l’aéroport de rester opérationnel en cas d’escalade de la tension sans interruption complète, tout en autorisant le maintien temporaire des aéronefs au sol ou en vol, en fonction des évaluations de sécurité ».

Ce projet repose sur la coordination entre l’armée israélienne, les autorités civiles et les compagnies aériennes israéliennes. Cependant, « le principal défi demeure de convaincre les compagnies étrangères de maintenir leurs vols compte tenu des inquiétudes liées aux menaces iraniennes ».

Les médias israéliens ont en outre rapporté que plusieurs municipalités israéliennes ont ouvert leurs abris, sans recommandation préalable du commandement du front intérieur.

Source : Médias