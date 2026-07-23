Le Premier ministre irakien en Iran : entretien sur la nécessité de renforcer la coopération stratégique

Le président iranien Massoud Pezeshkian et le Premier ministre irakien Ali Faleh al-Zaidi ont affirmé la profondeur des liens historiques, culturels, religieux et populaires entre les deux pays, soulignant la nécessité de les préserver et de les renforcer comme base pour l’expansion de la coopération stratégique.

Cette déclaration a été faite lors de la réception, aujourd’hui, par Pezeshkian, du Premier ministre irakien, arrivé à Téhéran à la tête d’une délégation de haut niveau en visite officielle à l’invitation du président iranien. Les deux parties ont discuté des questions d’intérêt commun les plus importantes et des moyens de développer et d’approfondir leurs relations bilatérales.

Au cours des discussions, les deux parties ont souligné l’importance d’accélérer la pleine mise en œuvre des accords conjoints, considérant cela comme une étape fondamentale pour renforcer les relations et atteindre les intérêts communs, tout en insistant sur l’activation des capacités communes dans les domaines politique, économique, commercial, des transports et de l’énergie, en plus de la coopération régionale.

Pezeshkian et Zaidi ont également souligné l’importance de la poursuite de la coordination et du rapprochement entre les deux pays, et ont estimé que l’ouverture de nouveaux horizons de coopération représente une nécessité stratégique pour l’avenir des relations entre Téhéran et Bagdad.

Les deux parties ont affirmé que le développement de relations globales, ainsi que le renforcement de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité dans les deux pays, contribueront à protéger les intérêts des deux peuples et à renforcer la solidarité et la cohésion régionales.

Source : Médias