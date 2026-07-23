Des sources sécuritaires arabes : les factions de la résistance ont pris pour cible le bâtiment du commandement de l’armée koweïtienne

Des sources sécuritaires arabes de haut rang ont révélé à la chaine satellitaire Al-Mayadeen que des factions de la résistance ont ciblé le bâtiment du commandement de l’armée koweïtienne jeudi.

Ces sources ont expliqué que l’attaque a eu lieu à 19h00, heure du Koweït, et a causé d’importants dégâts au bâtiment.

Les sources ont indiqué que les forces visées au Koweït ont également ciblé le poste frontière de Shalamcheh, entre l’Iran et l’Irak, plus tôt dans la journée, confirmant ainsi que les frappes de la résistance constituaient une riposte rapide à l’attaque qui avait visé des civils iraniens et irakiens à ce point de passage.

Il convient de noter que tôt jeudi matin, une attaque américaine avait ciblé le poste frontière de Shalamcheh avec l’Irak, faisant deux morts et onze blessés.

Source : Médias