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Sud-Liban: L’artillerie de l’ennemi a ciblé ce matin la ville de Khiam, parallèlement à des opérations de rissage aux armes automatiques (Correspondant d’Al-Manar)
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