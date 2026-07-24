Téhéran met en garde contre la confiscation de ses avoirs et la poursuite des agressions israéliennes contre le Liban

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que « la saisie des avoirs d’un autre État pour régler des réclamations futures sans rapport constitue un précédent dangereux et attise le conflit ». Il a ajouté que « dès lors que les gouvernements considèrent la confiscation des fonds comme une chose normale, les avoirs de personne ne seront en sécurité, et le chaos ne sera pas pacifique ».

Le président américain Donald Trump avait annoncé sur sa plateforme Truth Social que « la valeur de tout dommage causé aux navires, aux cargaisons ou à tout ce qui s’y rapporte sera remboursée en utilisant les fonds iraniens situés aux États-Unis ».

Il a ajouté que « bien que les dommages causés aux navires puissent être très importants, leur compensation à partir des fonds iraniens constitue la mesure la plus équitable ».

Les agressions israéliennes contre le Liban « exposent la région à de graves dangers »

M.Araghchi a en outre déclaré que l’ingérence américaine dans les arrangements sécuritaires et maritimes dans le détroit d’Ormuz, ainsi que la réimposition du blocus maritime, mettent en danger la sécurité du détroit.

Il a souligné que la sécurité des eaux territoriales et du détroit d’Ormuz ne peut être garantie par la présence ou l’intervention de forces étrangères, précisant que la sécurité sera assurée par la coopération des pays de la région.

M.Araghchi a vivement condamné la poursuite des « agressions israéliennes contre le Liban et la violation de la souveraineté du Liban et de son intégrité territoriale », faisant remarquer que la poursuite de ces pratiques expose la sécurité et la stabilité de la région de l’Asie de l’Ouest à de graves dangers.

Baghaei : Les pays du CCG doivent rendre des comptes

De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a souligné la nécessité de tenir les pays du Conseil de coopération du Golfe pour responsables des affirmations américaines relatives à leur participation à l’agression militaire contre l’Iran, déclarant que « la légitime défense de l’Iran vise à restaurer la sécurité et la stabilité pour l’ensemble de la région ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar