Escalade en mer Rouge : Riyad bombarde Hodeïda. Sanaa riposte à Jazan

Les forces armées yéménites de Sanaa ont mené samedi une attaque de missiles dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre la ville portuaire de Hodeïda.

Via leur site d’informations Ansarullah, elles ont revendiqué une attaque de missile contre la ville de Jazan.

Selon l’AFP, l’agence de défense civile saoudienne a émis une alerte pour un « potentiel danger », affirmant quelques minutes plus tard que ce danger était « passé ».

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des régions en feu à Jazan. Des sources assurent que Sanaa a tiré 50 projectiles en direction du complexe pétrolier Aramco dans la ville.

L’agence saoudienne avait diffusé le même type d’alerte à deux reprises à Yanbu (ouest) tôt samedi, selon l’AFP.

La chaîne de télévision, al-Masirah avait auparavant fait état d’une agression saoudienne qui a visé des installations appartenant à la Société des télécommunications dans la province de Hodeïda ». Des sources yéménites ont également fait état d’une « agression saoudienne visant l’île de Kamaran ».

Vendredi, la télévision d’Etat saoudienne avait rapporté qu’un navire saoudien a été pris pour cible en mer Rouge et subi des dommages mineurs dans sa coque.

Depuis que l’Arabie saoudite a mené une attaque contre l’aéroport de Sanaa pendant l’atterrissage d’un avion civil iranien, Sanaa a riposté en ciblant l’aéroport d’Abha. Elle a par la suite mis fin à la trêve en vigueur depuis 2022 et a déclaré un blocus maritime à l’Arabie saoudite, visant les navires qui lui appartiennent. Elle réclame la fin du blocus que cette dernière lui impose depuis une dizaine d’années.

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a déclaré samedi que la prochaine étape, après le ciblage du gouvernorat d’Hodeïda, sera marquée par l’équation « escalade contre escalade ».

Source : Médias