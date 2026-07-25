Abdel Salam : « l’Arabie saoudite ressemble à Israël en tout »

Le chef de la délégation de négociation de Sanaa, Mohammed Abdel Salam, a déclaré samedi que l’Arabie saoudite veut maintenir la fermeture de l’aéroport de Sanaa, tout en publiant des déclarations prétendant défendre la « souveraineté yéménite ».

Suite à l’attaque saoudienne dans la nuit de vendredi à samedi contre la ville portuaire de Hodeïda, il a accusé Riyad de pratiquer « le mensonge, l’arrogance, la haine et l’agression », considérant « qu’elle ressemble à Israël en tout ».

Abdel Salam a souligné que Riyad « en se cachant derrière des déclarations injustes de l’ONU, en raison des relations pétrolières saoudiennes, ne peut masquer la réalité du blocus injuste imposé au Yémen » depuis 2016.

« L’Arabie saoudite est à l’origine de ce blocus, après avoir mené une guerre de huit ans contre le Yémen qui s’est soldée par un échec, et qu’elle cherche maintenant à compenser sa défaite en maintenant le blocus », a-t-il rappelé.

Selon Abdel Salam, l’Arabie saoudite, en raison de son erreur d’appréciation, s’est faite « l’ennemi déclaré du Yémen », soulignant que son entêtement et son refus d’accepter la vérité auront de graves conséquences pour sa sécurité et son économie.

Abdel Salam a souligné que l’agression saoudienne dans la nuit de vendredi à samedi contre le port et la ville d’Hodeïda et l’île de Kamaran constitue une nouvelle escalade et une violation continue de la souveraineté du Yémen, insistant sur le fait que toute agression contre le Yémen ne restera pas sans réponse et que le régime saoudien doit assumer les conséquences de ses actes criminels.

Les forces armées de Sanaa ont riposté en attaquant la ville saoudienne de Jazan. Le complexe d’Aramco a été pris pour cible, indiquent des sources.

Selon Abdel Salam, le blocus naval représente la première étape d’une bataille de sièges successifs, soulignant que le peuple yéménite ne renoncera pas à ses droits sans les conquérir par tous les moyens possibles.

Le 13 juillet dernier, l’Arabie saoudite a attaqué l’aéroport international de Sanaa afin d’empêcher l’atterrissage d’un avion iranien transportant la délégation yéménite qui avait assisté en Iran aux funérailles du guide martyr Sayyed Ali Khamenei. Il transportait aussi des Yéménites malades, blessés et bloqués à l’étranger. L’avion a dû atterrir à l’aéroport d’Hodeïda. En réponse, les forces armées yéménites ont ciblé l’aéroport d’Abha en Arabie saoudite et imposé un blocus des ports saoudiens afin de briser le siège imposé au pays, dans le cadre d’une stratégie de « siège pour siège ».

Source : Médias